26.06.2020, 12:58

"На пеньке у колодца": как в России голосуют за поправки к Конституции?

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KOV
KOVFoto: Ester Vaitmaa

Вчера в России прошел первый день голосования за поправки к Конституции. О характере и законности этих поправок было много дискуссий, однако теперь главным становится вопрос легитимности самих выборов, того, как они проводятся на местах. Практика показывает, что достаточно своеобразно.

В Челябинске перед входом на избирательный участок всем строго измеряют температуру. Если показатель выше нормы — бьют тревогу. Хотя очевидно, бить ее не приходилось нечасто- например, вот такие цифры показал прибор на одном из участков.

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Здесь стоит сделать оговорку — так было не везде. Еще одна жительница Воронежа Анна Мирзоева рассказывает прямо противоположное:

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"Мне измерили температуру, выдали маску, перчатки, ручку. Хотя я там была одна. Кабинок несколько. Они там как отдельные комнаты со шторкой, письменным столом и стулом".

Кстати, если говорить о мерах предосторожности, то подобную сознательность проявили не везде. В Воронеже, например, на избирательном участке номер 10/13 температуру не измеряли вообще, а маски не надевали ни голосующие, ни организаторы, сообщил один из голосовавших.

Также некоторые организаторы стремились к простоте и минимализму. Иногда даже слишком сильно.


Порой места, где организованы избирательные участки, удивляют. В Люберцах УИК 3831 находится прямо на детской площадке.


Тема с детскими площадками почему-то оказалась трендом. Автор поста назвала такое голосование "придомовым", заявила, что жители дома "позитивно встретили нововведение" и отметила, что такой формат особенно удобен для пожилых людей.


Но если голосование во дворах хотя бы объясняется заботой о комфорте граждан, то как объяснить голосование у пня? Например, как в Брянске.


Пользователи Twitter даже запустили конкурс на самый креативный избирательный участок.


Голосование в общественном транспорте — тоже интересный опыт. Может быть, это метафора того, что с поправками Россия помчится вперед в свершениям? Хотя общественный транспорт в городах имеет обыкновение стоять в пробках.

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