"На пеньке у колодца": как в России голосуют за поправки к Конституции?

В Челябинске перед входом на избирательный участок всем строго измеряют температуру. Если показатель выше нормы — бьют тревогу. Хотя очевидно, бить ее не приходилось нечасто- например, вот такие цифры показал прибор на одном из участков.

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Здесь стоит сделать оговорку — так было не везде. Еще одна жительница Воронежа Анна Мирзоева рассказывает прямо противоположное:

"Мне измерили температуру, выдали маску, перчатки, ручку. Хотя я там была одна. Кабинок несколько. Они там как отдельные комнаты со шторкой, письменным столом и стулом".

Кстати, если говорить о мерах предосторожности, то подобную сознательность проявили не везде. В Воронеже, например, на избирательном участке номер 10/13 температуру не измеряли вообще, а маски не надевали ни голосующие, ни организаторы, сообщил один из голосовавших.

Также некоторые организаторы стремились к простоте и минимализму. Иногда даже слишком сильно.

В Подмосковье серьёзно подошли к организации «голосования». Бюллетени можно бросать прямо в урну на улице. Даже палатка с жердями не понадобилась.

Истра, ул. Адосько, д. 7с2, УИК №734.

Пишите нам, если у вас есть информация нарушениях при «голосовании»: https://t.co/Ud38Jee5SZ pic.twitter.com/iuBetU5NtS

— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) June 25, 2020





Порой места, где организованы избирательные участки, удивляют. В Люберцах УИК 3831 находится прямо на детской площадке.



Вот вам еще немного обнулядства на детской площадке. УИК 3831, Люберцы, Московская область pic.twitter.com/BIksiIrZ1V — Poncho doughnut (@ilyonailyona) June 25, 2020



Тема с детскими площадками почему-то оказалась трендом. Автор поста назвала такое голосование "придомовым", заявила, что жители дома "позитивно встретили нововведение" и отметила, что такой формат особенно удобен для пожилых людей.



С детской горки -- прямо в избирательную урну. pic.twitter.com/r4JSvEXAis — Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020



Но если голосование во дворах хотя бы объясняется заботой о комфорте граждан, то как объяснить голосование у пня? Например, как в Брянске.

