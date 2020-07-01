01.07.2020, 14:27
На Красной площади задержали участников акции ”2036”. Они легли на брусчатку, изобразив эти цифры(3)
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию ”2036”, выложив своими телами эти цифры на брусчатке. Об этом сообщает Meduza сщ ссылкой на телеканал ”Дождь”.
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