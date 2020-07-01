01.07.2020, 14:27
На Красной площади задержали участников акции ”2036”. Они легли на брусчатку, изобразив эти цифры(22)
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию ”2036”, выложив своими телами эти цифры на брусчатке. Об этом сообщает Meduza сщ ссылкой на телеканал ”Дождь”.
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Найдено слабое место у коронавируса