01.07.2020, 14:27

На Красной площади задержали участников акции ”2036”. Они легли на брусчатку, изобразив эти цифры

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moskvaFoto: Tiit Blaat

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию ”2036”, выложив своими телами эти цифры на брусчатке. Об этом сообщает Meduza сщ ссылкой на телеканал ”Дождь”.

В акции приняли участие восемь человек: муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

Задержанных доставили в полицию, где против них применили силу.

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