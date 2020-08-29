"На границе развернули троих". Как съездить в Россию в пандемию?

В Ригу я приехала в мае — в Питере, где я живу уже несколько лет, было всё закрыто, ходили разговоры о том, что скоро введут режим пропусков, как в Москве. О том, как я добиралась до родителей, я уже писала на Delfi. Ну а в августе пора было ехать обратно. С видом на жительство в России нельзя отсутствовать дольше, чем 180 дней в году, и не подряд, а в сумме — иначе ВНЖ могут аннулировать.

Тут как раз Ecolines сообщил о том, что возобновляются регулярные рейсы в некоторые российские города — не для всех, а для тех категорий пассажиров, которые сейчас имеют право пересекать границу. Конечно, я сразу купила билет.

Со справкой — без изоляции



Примерно за три недели до поездки я решила написать знакомому, который ехал из Латвии в Россию в июне — у него тоже латвийский паспорт и российский ВНЖ. И не зря: он рассказал, что после пересечения границы (он ехал на машине с попутчиками) в Нарве его отправили на карантин в деревню Глажево в Ленобласти. Две недели он провёл в "санатории для бабушек", где кормят сытно и бесплатно, но вот с интернетом проблемы. Оказывается, нельзя так просто проехать к себе домой и изолироваться там — ну или, по крайней мере, нельзя было в июне, когда ехал он. Никакой официальной информации об обязательной изоляции в санатории я не нашла, но на "Коммерсанте" была статья о том, что геронтологический центр в Глажево превратили в обсерватор для приезжих. Мне туда не очень хотелось. Зато выяснилось, что самоизоляцию в России можно не соблюдать вообще, если есть справка о том, что нет коронавируса. Она действует 72 часа.

Позвонила 8345 — это единый консультационный номер, по которому можно получить информацию о коронавирусе. Там ничего о справках не знали, но предположили, что делать её нужно у семейного врача. Семейный врач сказала, что справки не делает, и предложила позвонить 8303 — это номер, по которому записываются на анализ. Оказалось, звонить нужно действительно туда.

Оператор объяснила, что нужно просто сделать анализ, и при сдаче материала сказать, что нужен перевод на русский. Только записаться нужно на той же неделе, когда я уезжаю. Раз билет куплен на воскресенье, анализ нужно сделать в пятницу, а звонить записываться в понедельник. Результат и перевод придут на электронную почту в субботу, их нужно распечатать и предъявить на границе.