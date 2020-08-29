"На границе развернули троих". Как съездить в Россию в пандемию?

"Первый, первый, пропускать пешеходов?"
"Брбрбрпшш", - отвечает рация.
"Ничего не поняла", - беспомощно смотрит на нас пограничница.
"Одиннадцатый, пятерых пропускайте".
"Давайте пять человек, кто первый в очереди, проходите. А вы давайте документы, - обращается она к стоящей за мной женщине. Меня пока отправили заполнять миграционную карту, которую вообще с видом на жительство заполнять не нужно. Заполняю - наверное, раз сказали, теперь нужно. - Вид на жительство? Близкие родственники в России есть? Муж? Давайте свидетельство о браке, ага, хорошо. Ой, Анастасия, Анастасия, я вас не спросила, а у вас в России близкие родственники есть? - это она уже мне. - Ой, даже не знаю, пропустят ли вас. Кстати, миграционную карту вам заполнять не нужно было, я перепутала".
На следующем пункте контроля родственниками никто не интересуется. Приходит женщина-медработник, наставляет всем на лоб электронный градусник, отправляет заполнять "коронавирусную" анкету. Где написано, что я уведомлена, что обязана сдать в России тест на коронавирус. При этом надо отметить, есть ли у меня тест, сделанный не менее 72 часов назад. Просят дату теста. Не знаю, что писать — материал взят 21.08, результат получен 22. Пишу 22, переживаю. Доктор пробегает глазами анкету, не глядя на дату.
"Ну что ты чемодан-то сюда потащила, — говорит она ласково. — Сказали же, можно там оставить".
"Всё своё ношу с собой".
"Так, тест есть, коронавируса нет, свободна".
На следующем пункте меня уже в третий раз предупреждают, что до конца пандемии я больше выехать из России не смогу, потому что один раз уже использовала эту возможность.
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