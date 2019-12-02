02.12.2019, 12:38

На границе Хааберсти и Кристийне планируют построить станцию по приему отходов


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Paljasaare jäätmejaam
Paljasaare jäätmejaamFoto: Andres Putting

Tаллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства на принадлежащем городу участке по адресу улица Мустйыэ, 40 запланирована постройка станции по приёму отходов. В среду 4 декабря в 14.00 все заинтересованные могут высказаться на эту тему на встрече, которая пройдёт на Пальяссаареской станции по приёму отходов (Пяльяссааре пыйк 5).

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу пояснил, что в своё время государство передало городу участок по адресу улица Мустйыэ, 40 с условием, что там будет построена станция по приёму отходов. ”Нынешнее число станций по приёму отходов в столице нельзя считать достаточным и городу нужно продолжить строительство дополнительных станций”, — сказал вице-мэр, по словам которого, совместно с жителями района Хааберсти нужно найти лучшее решение для строительства станции по приёму отходов. Рийсалу отметил, что создание в районе станции по приёму отходов улучшит возможности по переработке отходов и даст местным жителям возможность сдать лишние в хозяйстве отходы недалеко от дома.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на встрече все заинтересованные смогут высказать своё мнение по данному вопросу. ”Строительство станции по приёму отходов вызвало в Хааберсти неоднозначную реакцию, и наша цель дать на встрече обзор о том, что именно на участке будет построено, как это будет сделано и как повлияет на жизнь местных жителей. Несомненно, цель города в том, чтобы обеспокоенность шумом, движением или другие вопросы получали бы ответы и решения подходили местным жителям”, — подчеркнул старейшина.

Для строительства станции по приёму отходов запанирован участок, находящийся в районе Кристийне по адресу улица Мустйыэ, 40. Целевое назначение участка — 100% производственная земля. Площадь участка 4993 м2, из которых 3935 м2 можно застроить. Участок находится в районе производственных и бизнес площадей. На севере участка, на другой стороне располагается жилой район улицы Вескиметса.

Распоряжением от 07.04.2010 номер 516-к на участок Мустйыэ 40 распространяется детальная планировка улиц Лаки, Мустйыэ, Вескиметса, Кырпепинге. Детальная планировка устанавливает целевое назначение участка как производственную землю и даёт право постройки на участке здания до 3 этажей. Объяснительная записка планировки предполагает создание на участке станции по приёму отходов для обслуживания района. Проект постройки станции по приёму отходов соответствует детальной планировке.

На встрече на Пальяссаареской станции по приёму отходов разъяснения дадут вице-мэр Айвар Рийсалу, заведующей Центром по переработке отходов Кристьян Марк и старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.

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