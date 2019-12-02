На границе Хааберсти и Кристийне планируют построить станцию по приему отходов

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу пояснил, что в своё время государство передало городу участок по адресу улица Мустйыэ, 40 с условием, что там будет построена станция по приёму отходов. ”Нынешнее число станций по приёму отходов в столице нельзя считать достаточным и городу нужно продолжить строительство дополнительных станций”, — сказал вице-мэр, по словам которого, совместно с жителями района Хааберсти нужно найти лучшее решение для строительства станции по приёму отходов. Рийсалу отметил, что создание в районе станции по приёму отходов улучшит возможности по переработке отходов и даст местным жителям возможность сдать лишние в хозяйстве отходы недалеко от дома.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на встрече все заинтересованные смогут высказать своё мнение по данному вопросу. ”Строительство станции по приёму отходов вызвало в Хааберсти неоднозначную реакцию, и наша цель дать на встрече обзор о том, что именно на участке будет построено, как это будет сделано и как повлияет на жизнь местных жителей. Несомненно, цель города в том, чтобы обеспокоенность шумом, движением или другие вопросы получали бы ответы и решения подходили местным жителям”, — подчеркнул старейшина.