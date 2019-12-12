На авианесущем крейсере ”Адмирал Кузнецов” в Мурманске произошел пожар, пострадали 10 человек

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщил источник ”Интерфакса”. На корабле в начале пожара находились 400 человек. Около 14:30 по Москве в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что пожар локализован, открытого горения нет.

Несколько человек пострадали, возможно, есть пропавшие без вести. С корабля спасли восемь человек, пишет ТАСС. ”Интерфакс” сообщил, что пострадали десять человек, восемь госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Большинство отравились продуктами горения, один сотрудник 35-го судоремонтного завода получил черепно-мозговую травму. Среди пострадавших — двое военных, их жизни ничего не угрожает, сообщили в Северном флоте. ТАСС пишет, что они в тяжелом состоянии. По данным РИА Новости, пропали двое рабочих. ТАСС и ”Интерфакс” сообщают об одном человеке, пропавшем без вести. По неподтвержденной информации Baza, спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, отвечавшего за ремонт ”Адмирала Кузнецова”.

В Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что пострадавших среди гражданских специалистов судоремонтного завода нет. Представитель завода ”Звездочка” заявил, что среди военных и работников никто не пострадал. На заводе отрицают, что есть пропавшие без вести.

Причиной возгорания мог стать ”человеческий фактор”, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов. По его словам, при сварочных работах ”произошло попадание окалины на нижние палубы”, где находились демонтированное оборудование и остатки горючих жидкостей.