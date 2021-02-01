На акциях в поддержку Навального было задержано рекордное число протестующих. Российские СМИ твердят обратное

В сюжетах на государственном ТВ при этом показали кадры из тех городов, где протестная активность традиционно низка либо на митинги вышло действительно мало людей, пишет "Медуза".

”Это пшик”, — заявил в ”Вестях недели” главный российский пропагандист Дмитрий Киселев. Однако федеральные каналы не объяснили, как при такой низкой численности протестующих силовикам удалось поставить очередной рекорд задержаний — пять тысяч человек.

НТВ

В программе ”Итоги недели” ведущая Ирада Зейналова заявила, что организаторы протестов позвали людей на улицы, ”пытаясь сделать из гуляний новое правило”. Зейналова подчеркнула, что власть не должна этого допустить, добавив, что она ”готова к диалогу”. Большая часть сюжета была посвящена участникам протеста, которые реально сопротивлялись полицейским, а потом в кадре извинялись перед силовиками.

”Желающих поучаствовать в акциях убавилось в разы. В Благовещенске на площади только пара машин полиции, в Южно-Сахалинске — одиночный пикет”, — показали кадры с дальневосточных протестов журналисты НТВ. Собравшие много людей акции в Новосибирске и Екатеринбурге в сюжет не попали; не стали упоминать его авторы и крупные протесты в Санкт-Петербурге.

Чтобы проиллюстрировать события в Москве, показали кадры с Сухаревской площади в самом начале протестной акции. ”В других локациях полицейские следили, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть”, — так охарактеризовали сотрудники НТВ действия силовиков. Об использовании силовиками электрошокеров и слезоточивого газа в Петербурге они упоминать не стали.

Зато авторы сюжета вспомнили об уголовном деле против руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова — о ”вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях”.

”Россия 1”

”Пшик” — так назывался в программе ”Вести недели с Дмитрием Киселевым” сюжет об акциях 31 января. Подводя к нему, Киселев заявил, что во время протестов 23 января российские правоохранители вели себя ”идеально”: например, не применяли водометы, как в Нидерландах во время протестов против антиковидных ограничений, и резиновые пули, как во Франции в ходе акций ”желтых жилетов”.