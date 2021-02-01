На акциях в поддержку Навального было задержано рекордное число протестующих. Российские СМИ твердят обратное

В программе Киселева также показали, как петербургский полицейский достает табельное оружие и направляет его в сторону протестующих. Однако авторы сюжета за кадром рассказывали об ”агрессивных действиях” протестующих, которые ”пытаются отбивать задержанных”.
”Сразу не поймешь, что это акция протеста, все веселятся и визжат”, — таким комментарием началась часть сюжета про Москву. Правда, до этого были слышны выкрики идущих вдоль улицы ”веселящихся” ”Россия без Путина!”, а потом — комментарий одного их них: ”У меня он украл все мое детство”.
Авторы сюжета рассказали аудитории ”России 1”, что во время ”прогулок по городу… неадекватные люди кого-то избивали, пугали прохожих с детьми”. Полицейские же, напротив, были представлены вежливыми и корректными. ”Полицейские заботились о задержанных: вот полицейский подбирает наушники, вернет в автозаке”, — заверяли журналисты ”России 1”.
В основном авторы сюжета, по-видимому, старались показывать кадры, на которых трудно оценить число протестующих; тем не менее время от времени становилось понятно, что на улицы вышли тысячи человек.
В конце сюжета о Москве, помимо слов о том, что, по данным МВД, в разных районах города ”собралось не более двух тысяч человек”, авторы опять повторили, что 31 января на акции оппозиции вышло ”в разы меньше людей, чем в субботу”.
Первый канал
В выпуске программы ”Время” в 21:00 на Первом канале авторы сюжета о протестах сосредоточились на тех же тезисах, что и их коллеги с ”России 1” и НТВ, — и даже показывали те же кадры (например, новосибирского анархиста). Зато в новости на Первом попали и кадры с многотысячного шествия в Новосибирске — но тут увидеть можно было лишь разрозненные части толпы.
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