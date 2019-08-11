На акции протеста полицейский ударил женщину в живот. За информацию о нем пообещали больше 1000 евро

Двое полицейских вели в автозак женщину, заломив ей руки. В какой-то момент один сотрудник полиции потерял дубинку и ударил женщину рукой в живот. Это попало на видео.

Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV — Ян Кателевский (@ya_YANson) August 10, 2019

Правозащитная организация ”Зона права” объявила, что активистка Дарья Сосновская, которая попала на видео, подаст заявление о преступлении. Сейчас она должна пройти медосмотр, рассказала ”Эху Москвы” ее адвокат Татьяна Молоканова. Глава международной правозащитной организации ”Агора” Павел Чиков, в свою очередь, объявил награду за информацию о полицейском. Он готов заплатить 100 тысяч рублей (1350 евро).

Опознать полицейского непросто. Насколько можно судить по видео, у него не было нагрудного знака, которые все полицейские обязаны носить. Кроме того, он был в шлеме и маске. Скорее всего, задерживая Дарью Сосновскую, полицейский не представился.