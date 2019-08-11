11.08.2019, 18:54

На акции протеста полицейский ударил женщину в живот. За информацию о нем пообещали больше 1000 евро

 (30)
rus.delfi.ee
EST
10 августа в Москве состоится митинг
10 августа в Москве состоится митинг Фото: фэйсбук Любови Соболь

После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа часть участников акции решили устроить шествие в центре Москвы. Многие из них были задержаны в районе Китай-города — всего в отделах полиции оказались 256 человек, пишет "Медуза".

Двое полицейских вели в автозак женщину, заломив ей руки. В какой-то момент один сотрудник полиции потерял дубинку и ударил женщину рукой в живот. Это попало на видео.

Правозащитная организация ”Зона права” объявила, что активистка Дарья Сосновская, которая попала на видео, подаст заявление о преступлении. Сейчас она должна пройти медосмотр, рассказала ”Эху Москвы” ее адвокат Татьяна Молоканова. Глава международной правозащитной организации ”Агора” Павел Чиков, в свою очередь, объявил награду за информацию о полицейском. Он готов заплатить 100 тысяч рублей (1350 евро).

Опознать полицейского непросто. Насколько можно судить по видео, у него не было нагрудного знака, которые все полицейские обязаны носить. Кроме того, он был в шлеме и маске. Скорее всего, задерживая Дарью Сосновскую, полицейский не представился.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: