"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", состоявшегося в День Победы, пользователи интернета обратили внимание на изображения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генерала-предателя Андрея Власова и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

Всего, как выяснилось позже, модераторам пришлось удалить около 20 тысяч подобных анкет.

"Среди них были как откровенно нацистские, так и просто глупые, — сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской. — На сайт их поступало так много, что потрудиться пришлось и волонтерам, и автоматическим программам: просматривали буквально всем миром".

Организаторы акции сразу передали всю информацию следователям, которые возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Вскоре установили IP-адреса, с которых были загружены фотографии нацистов. Большинство из них находились за границей — в основном на Украине и в Эстонии. Однако несколько адресов оказались зарегистрированы в России. Ими сразу занялись вплотную.

"Не думал о последствиях"

В субботу, 16 мая, оперативники провели задержания сразу в нескольких городах: Перми, Ульяновске, Волгограде и Самаре. При обысках изъяли компьютеры, а молодых людей доставили в отделы. Трое из них сразу во всем сознались, раскаялись и пообещали "больше так не делать".

"С помощью персонального компьютера в сервисе "Бессмертный полк онлайн" я разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский, — рассказывает на допросе Андрей Шабанов из Самары. — В содеянном раскаиваюсь, вину полностью признаю".

Еще один фигурант дела — Даниил Симонов, по версии СК, опубликовавший фотографию Власова, заявил следователям, что "решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно".

Судя по видео, опубликованному СКР, задержанный в Волгограде Денис Воронцов у себя дома на вопросы следователей отвечать демонстративно отказался. Оперативники сопроводили его до служебной машины и отвезли в отдел.