"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Гитлер, Власов и Мюллер — на днях среди сотен тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, опубликованных к 75-летию Великой Победы, появились фотографии нацистских преступников. Следственный комитет РФ вычислил IP-адреса, с которых загружались изображения, и допросил первых подозреваемых. Теперь им грозит тюремный срок, пишет РИА Новости.
Во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", состоявшегося в День Победы, пользователи интернета обратили внимание на изображения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генерала-предателя Андрея Власова и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
Всего, как выяснилось позже, модераторам пришлось удалить около 20 тысяч подобных анкет.
"Среди них были как откровенно нацистские, так и просто глупые, — сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской. — На сайт их поступало так много, что потрудиться пришлось и волонтерам, и автоматическим программам: просматривали буквально всем миром".
Организаторы акции сразу передали всю информацию следователям, которые возбудили уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Вскоре установили IP-адреса, с которых были загружены фотографии нацистов. Большинство из них находились за границей — в основном на Украине и в Эстонии. Однако несколько адресов оказались зарегистрированы в России. Ими сразу занялись вплотную.
"Не думал о последствиях"
В субботу, 16 мая, оперативники провели задержания сразу в нескольких городах: Перми, Ульяновске, Волгограде и Самаре. При обысках изъяли компьютеры, а молодых людей доставили в отделы. Трое из них сразу во всем сознались, раскаялись и пообещали "больше так не делать".
"С помощью персонального компьютера в сервисе "Бессмертный полк онлайн" я разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский, — рассказывает на допросе Андрей Шабанов из Самары. — В содеянном раскаиваюсь, вину полностью признаю".
Еще один фигурант дела — Даниил Симонов, по версии СК, опубликовавший фотографию Власова, заявил следователям, что "решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно".
Судя по видео, опубликованному СКР, задержанный в Волгограде Денис Воронцов у себя дома на вопросы следователей отвечать демонстративно отказался. Оперативники сопроводили его до служебной машины и отвезли в отдел.
"Я не подумал о последствиях своей шутки, — объяснялся с сотрудником СК еще один подозреваемый Вячеслав Круглов из Ульяновска. — Раскаиваюсь в том, что совершил. Больше такого не повторится".
По данным СКР, он ранее уже дважды был судим: один раз за экстремизм, второй — за кражу. Впрочем, одним раскаянием дело не ограничится. Если вину всех четверых докажут, то им грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, не исключено, что в ближайшие дни список подозреваемых пополнится новыми именами — остальных "шутников" продолжают разыскивать.
"Это не просто покушение на взлом сайта, — считает председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. — Это покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков. Этих людей надо выявить и очно или заочно — если находятся не на территории России — приговорить к тюремному сроку".
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