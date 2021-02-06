Мы очень законопослушные граждане. Как работает независимый телеканал ”Дождь” в России?

3 февраля. Вчера вечером российский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Тысячи москвичей и петербуржцев вышли на мирные акции протеста: они не громили витрины и не поджигали машины, лишь требовали свободы Навальному и отставки Владимира Путина. В центре столицы их встретила целая армия силовиков — больше тысячи задержанных, десятки пострадавших. 3 февраля на федеральных финансируемых государством телеканалах, вопреки заведенной ранее традиции никакой оппозиции не замечать, показывают сюжеты — сотрудники ОМОН переводят бабушку через дорогу и помогают человеку с инвалидностью подняться на коляске из метро. У тех, кто следит за повесткой, это уже давно вызывает лишь смех. Самая просматриваемая трансляция того, что на самом деле происходило в столице, была у телеканала ”Дождь” — самого крупного независимого канала страны. Каково работать журналистом в условиях, когда давят со всех сторон, мы спросили у самих сотрудников ”Дождя” — они вовсе не отчаиваются.
По договоренности с редакцией LP статья является платной. История канала началась в 2010 году. В начале десятых, до Крыма, в России не было таких как сейчас проблем со свободой прессы. Не было задачи создавать ”оппозиционный канал” и у основателей ”Дождя”. Как признавалась гендиректор канала Наталья Синдеева в интервью, они просто хотели видеть независимый общественно-политический телеканал. Поначалу с властью даже дружили — на канал с визитом приходил строивший себе молодежный либеральный имидж президент Дмитрий Медведев — открыв, кстати, путь к сердцам прочих чиновников и рекламодателей.
Но настоящая слава пришла к каналу во время протестов 2011-2012 года — самые массовые в истории современной России, спровоцированные многочисленными фальсификациями на выборах в Государственную думу. You Tube еще не занял сегодняшнюю нишу главного информатора, федеральные каналы молчали — и только на кнопке ”Дождя” шли прямые трансляции стотысячных митингов протеста.
Немногим изменилась ситуация и сейчас — ”Дождь” остается ”оком” демократически настроенных россиян. Классические медиа в России тотально подконтрольны — крупные телеканалы принадлежат государственным медиахолдингам, тройка крупнейших деловых газет — околокремлевским олигархам, каждое издание за последние пять лет пережило по скандалу с развалом редакций.
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