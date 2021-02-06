Мы очень законопослушные граждане. Как работает независимый телеканал ”Дождь” в России?

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История канала началась в 2010 году. В начале десятых, до Крыма, в России не было таких как сейчас проблем со свободой прессы. Не было задачи создавать ”оппозиционный канал” и у основателей ”Дождя”. Как признавалась гендиректор канала Наталья Синдеева в интервью, они просто хотели видеть независимый общественно-политический телеканал. Поначалу с властью даже дружили — на канал с визитом приходил строивший себе молодежный либеральный имидж президент Дмитрий Медведев — открыв, кстати, путь к сердцам прочих чиновников и рекламодателей.

Но настоящая слава пришла к каналу во время протестов 2011-2012 года — самые массовые в истории современной России, спровоцированные многочисленными фальсификациями на выборах в Государственную думу. You Tube еще не занял сегодняшнюю нишу главного информатора, федеральные каналы молчали — и только на кнопке ”Дождя” шли прямые трансляции стотысячных митингов протеста.

Немногим изменилась ситуация и сейчас — ”Дождь” остается ”оком” демократически настроенных россиян. Классические медиа в России тотально подконтрольны — крупные телеканалы принадлежат государственным медиахолдингам, тройка крупнейших деловых газет — околокремлевским олигархам, каждое издание за последние пять лет пережило по скандалу с развалом редакций.





