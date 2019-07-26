"Мы ничего не нарушали": Российские моряки вернулись в Москву

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил "Интерфаксу", что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу". "Мы ничего не нарушали — ни украинских, ни российских законов", — подчеркнул он.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены — мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", — рассказал капитан. Он подчеркнул, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учётом украинского законодательства. "Всё было мирно, разрешали связываться с родными", — добавил Дробязко.

По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.