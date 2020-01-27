Мы до сих пор не знаем, с кем Путин пьет чай: журналист Михаил Фишман о новом правительстве России

”Мне кажется, история дает намеки на то, что может быть после Путина и кем является Путин. Сейчас Россия переживает авторитарный период, переходящий в тоталитаризм. Это можно сравнить со временем Николая I, с империей Александра III конца XIX века, со Сталинским СССР. После ухода каждого тоталитарного лидера наступает оттепель. Если сегодня Путин уйдет — Россия начнет размораживаться. Даже если самый злой кгбшник на Земле встанет на его место, сила истории заставит его двигаться в противоположном направлении”, — считает журналист.

Фишман отметил, что чрезвычайно важно понимать то, кто есть Путин на самом деле. Сейчас, по мнению журналиста, президент видит себя ”строителем Новой России”.

”Важно его образование, важны его представления о жизни, мире. Понятие того, что такое хорошо, а что — плохо. Никто не знал, включая Ельцина, то, что в чем они заключаются 1999 году, когда Путин становился президентом. Тогда он был просто практичный и шустрый чиновник. Роль личности в России играет огромную роль. Важно, каков Путин. Сейчас Путин забронзовел насколько, что видит себя строителем Новой России. Он о себе невероятно высокого мнения”, — сказал журналист.

Фишман отметил, что за 20 лет народ так ничего и не узнал о своем лидере. Он подчеркивает, что Путин едва ли представляет себе реальный мир, возможно, президент даже не знает, как завязывать шнурки.