27.01.2020, 21:45

Мы до сих пор не знаем, с кем Путин пьет чай: журналист Михаил Фишман о новом правительстве России

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Михаил Фишман
Михаил ФишманФото: YouTube-канал "И грянул Грэм"

Журналист Михаил Фишман стал гостем Youtube — программы ”И грянул Грэм”. В интервью он рассказал о роли личности в истории российского государства президента РФ Владимира Путина. Также Фишман ответил на вопрос о том, что будет после Путина.

”Мне кажется, история дает намеки на то, что может быть после Путина и кем является Путин. Сейчас Россия переживает авторитарный период, переходящий в тоталитаризм. Это можно сравнить со временем Николая I, с империей Александра III конца XIX века, со Сталинским СССР. После ухода каждого тоталитарного лидера наступает оттепель. Если сегодня Путин уйдет — Россия начнет размораживаться. Даже если самый злой кгбшник на Земле встанет на его место, сила истории заставит его двигаться в противоположном направлении”, — считает журналист.

Фишман отметил, что чрезвычайно важно понимать то, кто есть Путин на самом деле. Сейчас, по мнению журналиста, президент видит себя ”строителем Новой России”.

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”Важно его образование, важны его представления о жизни, мире. Понятие того, что такое хорошо, а что — плохо. Никто не знал, включая Ельцина, то, что в чем они заключаются 1999 году, когда Путин становился президентом. Тогда он был просто практичный и шустрый чиновник. Роль личности в России играет огромную роль. Важно, каков Путин. Сейчас Путин забронзовел насколько, что видит себя строителем Новой России. Он о себе невероятно высокого мнения”, — сказал журналист.

Фишман отметил, что за 20 лет народ так ничего и не узнал о своем лидере. Он подчеркивает, что Путин едва ли представляет себе реальный мир, возможно, президент даже не знает, как завязывать шнурки.

”Когда Путин приходил к власти, одним из лозунгов его прихода была смена поколений. Сегодня Путин уже старше, чем когда Ельцин шел на свой первый президентский срок. Он так давно сидит в своем спортзале, где он, наверное, преимущественно проводит время, питаясь справками от спецслужб, доносами и другими бумажками. Я не уверен, что он научился пользоваться компьютером и хоть примерно представляет себе мир, где живут люди. Грубо говоря, он не знает, как завязывать шнурки. Это такая застывшая забронзовелость, которая уже перестает быть метафорой. За 20 лет мы не узнали о жизни Путина ничего. Мы не знаем, какие у него хобби, кроме хоккея, что он любит читать, какая музыка ему нравится, когда-нибудь за эти 20 лет Путин пил чай со своей семьей — мы не знаем. Путин не человек в нашем понимании этого слова”, — подытожил Фишман.

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