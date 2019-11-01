Мужчина, убивший ребенка в детском саду, объяснил свой поступок

36-летний житель Нарьян-МараАрхангельской области Денис Поздеев, задержанный за убийство ребенка в детском саду, объяснил свой поступок. По словам мужчины, он выполнял религиозный ритуал с человеческим жертвоприношением в надежде обрести богатство и вечную жизнь.
Видеозапись с задержанным опубликовал телеграм-канал Life Shot. На кадрах Поздеев говорит, что убил ребенка, потому что "прочитал в книжке заклинание про вечную жизнь". "Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы [заклинание] сбылось", — пояснил он.
По словам Поздеева, книгу с заклинанием он приобрел в местном книжном магазине.
Напомним, убийство ножом шестилетнего мальчика произошло во время тихого часа в детском саду "Сказка", когда все дети спали. Охрана детсада пропустила Поздеева внутрь, так как решила, что это отец одного из детей. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемому грозит пожизненный срок лишения свободы.
Также возбуждено дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами его стали сотрудники охраны детского сада.
В беседе с РБК один из знакомых Поздеева рассказал, что проблемы с алкоголем у него начались уже давно. "Я с ним не общался уже года два. Но на тот момент он уже выпивал. Насколько мне известно, приступы белой горячки у него уже бывали", — пояснил он.
Несколько общих знакомых перестали с Поздеевым общаться именно из-за его пристрастия к алкоголю. "Рассказывали, что весь их с ним диалог сводился к тому, что он предлагал выпить или занимал денег", — добавил собеседник.
По его словам, за два года Поздеев сильно изменился внешне. "Можно сказать, он опустился, раньше выглядел гораздо опрятнее", — объяснил знакомый подозреваемого.
Другой его знакомый добавил, что Поздеева уволили с работы четыре года назад. После этого он не мог трудоустроиться и стал злоупотреблять алкоголем. "Недавно лежал в психиатрическом отделении. На волне алкоголизма, так сказать, белочку поймал. Ему стало казаться, что за ним бегает какое-то мифическое существо — вроде, минотавр. Попытался покончить с собой. Я думаю, алкоголь — это генетически у него. Его мама пьет", — пояснил мужчина.
По его словам, Денис был в хороших отношениях с матерью, имел спокойный нрав. "Агрессии никакой не проявлял к окружающим, тем более к детям", — добавил собеседник.
Бывший коллега Поздеева Сергей Канев рассказал, что тот увлекался музыкой и футболом. "Лет пять назад мы вместе работали, электриками на электростанции. Тогда он был адекватным, добрым и веселым. Увлекался футболом, ходил на тренировки, музыку слушал, кажется, сам на чем-то играл. Проблем с алкоголем не было", — отметил Канев.
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