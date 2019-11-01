Мужчина, убивший ребенка в детском саду, объяснил свой поступок

Видеозапись с задержанным опубликовал телеграм-канал Life Shot. На кадрах Поздеев говорит, что убил ребенка, потому что "прочитал в книжке заклинание про вечную жизнь". "Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы [заклинание] сбылось", — пояснил он.

По словам Поздеева, книгу с заклинанием он приобрел в местном книжном магазине.

Напомним, убийство ножом шестилетнего мальчика произошло во время тихого часа в детском саду "Сказка", когда все дети спали. Охрана детсада пропустила Поздеева внутрь, так как решила, что это отец одного из детей. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемому грозит пожизненный срок лишения свободы.

Также возбуждено дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами его стали сотрудники охраны детского сада.

В беседе с РБК один из знакомых Поздеева рассказал, что проблемы с алкоголем у него начались уже давно. "Я с ним не общался уже года два. Но на тот момент он уже выпивал. Насколько мне известно, приступы белой горячки у него уже бывали", — пояснил он.

Несколько общих знакомых перестали с Поздеевым общаться именно из-за его пристрастия к алкоголю. "Рассказывали, что весь их с ним диалог сводился к тому, что он предлагал выпить или занимал денег", — добавил собеседник.