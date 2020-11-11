Мужчина с пистолетом зарубил жену в торговом центре в Ленинградской области

По данным следователей, 11 ноября в одном из торговых центров города мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в лицо женщины, а затем нанес множественные удары тупым предметом. Подозреваемый был задержан по горячим следам, им оказался 52-летний муж убитой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Сейчас задержанного допрашивают, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Назначены судебные экспертизы. Причины и обстоятельства убийства выясняются.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что подозреваемый, кроме травматического пистолета, был вооружен топором, которым нанес своей жертве удары. В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области агентству рассказали, что мужчина напал на жену-кассира в торговом центре на Магистральной улице. ТАСС уточняет, что мужчину задержал наряд ДПС.

”Фонтанка”, в свою очередь, сообщает, что убийство произошло в маникюрном салоне в торговом центре ”Лидер”. По данным издания, 52-летний мужчина пришел к жене на работу, несколько раз выстрелил ей в голову из зарегистрированного на него пистолета ”Оса”, после чего десять раз ударил топором. Портал 47news уточняет, что убитая — 36-летняя гражданка Молдавии. Муж выстрелил в нее дважды, после чего нанес удары топором, сообщает портал.

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