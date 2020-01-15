Мужчина решил пострелять по банкам, но убил ребенка
В Нижнем Тагиле мужчина ранил из ружья ребенка при стрельбе по жестяным банкам, впоследствии мальчик скончался. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
В Нижнем Тагиле мужчина ранил из ружья ребенка при стрельбе по жестяным банкам, впоследствии мальчик скончался. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Как отмечается, инцидент произошел в августе 2019 года в районе садоводческих участков.
Александр Борисов стрелял из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Пуля попала в мальчика.
Изначально было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Когда ребенок скончался, Следственный комитет возбудил дело об убийстве из хулиганских побуждений.
Тагилстроевский районный суд арестовал Борисова до 13 марта включительно.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Его до сих пор держат в закрытой психбольнице
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
«Помогите выбраться»: Захарченко написал покровителям
Самый громкий скандал в фигурном катании России