Мужчина решил пострелять по банкам, но убил ребенка

Как отмечается, инцидент произошел в августе 2019 года в районе садоводческих участков.

Александр Борисов стрелял из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Пуля попала в мальчика.

Изначально было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Когда ребенок скончался, Следственный комитет возбудил дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Тагилстроевский районный суд арестовал Борисова до 13 марта включительно.