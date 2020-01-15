Мужчина решил пострелять по банкам, но убил ребенка

В Нижнем Тагиле мужчина ранил из ружья ребенка при стрельбе по жестяным банкам, впоследствии мальчик скончался. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Как отмечается, инцидент произошел в августе 2019 года в районе садоводческих участков.
Александр Борисов стрелял из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Пуля попала в мальчика.
Изначально было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Когда ребенок скончался, Следственный комитет возбудил дело об убийстве из хулиганских побуждений.
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