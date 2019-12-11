”Мракобесие интереснее”: антрополог объяснил популярность лженауки

”Людям лень думать, просвещаться интересоваться реальностью. А их личная выживаемость и успех от научности мышления не особо зависит. То есть быть полным мракобесом гораздо успешнее и веселее, чем рационально мыслящим научным человеком. У нас настолько хорошо скомпоновано общество, что выживает кто угодно. Можно быть полным дураком, ничего не знать, не хотеть, ничем не интересоваться, но всегда найдутся родственники или государство, которые тебя поддержат, накормят и напоят. За счет того, что изобрели предки человек может жить и паразитировать на этих достижениях. Размножаться, хорошо есть и не болеть, так как уже изобретены лекарства от болезней”, — отметил Дробышевский.

По его мнению, всему виной недостаточная образованность населения, а также склонность людей к мифическому мышлению.

”Мракобесие всегда интереснее. В школе прошли один раз, что человек произошел от обезьяны и все, а сейчас же все двинуты на новинках. Поэтому начинают выдумывать — а давайте мы теперь будем происходить от дельфинов, а теперь от собак, сегодня нас один Бог сотворил, завтра — другой. Люди вообще не склонны мыслить статистически. Они мыслят на конкретных примерах, исходя из личного опыта. Например, он это увидел, значит так оно и есть. С ним это произошло, значит и со всеми случится. Люди склоны заблуждаться”, — считает антрополог.

Отметим, что в интервью он также отметил распространенные мифы в отношении науки. Порассуждал об эволюции моральных принципов и роли религии в формировании человечества. Рассказал о реальных возможностях мозга, опасности близкородственных связей, появлении гомосексуалов и человеке будущего. Также антрополог-атеист ответил на вопрос о том, что может заставить его поверить в Бога.