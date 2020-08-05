"Моя задача рассказать то, что я знаю": Венедиктов рассказал, в чем разница между журналистикой и пропагандой

”Во-первых он (Соловьев) очень предсказуем. Во-вторых — он пропагандист, это другая профессия. У него есть задача. Чем журналист отличается от пропагандиста? Это простой маркер. Пропагандист сначала видит задачу, а затем подбирает под нее факты и мнения, что хотите. Факты могут быть правдивыми, мнения могут неправдивыми. Его задача рассказать, что страна Черногория плохая. Поэтому те факты, которые свидетельствуют, что условная Черногория плохая и подбираются. У журналиста нет такой задачи — я сказал и не знаю последствий. Моя задача рассказать то, что я знаю”, — сказал Венедиктов.

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