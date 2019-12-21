Москва выплатит Киеву 2,9 млрд долларов до конца 2019 года

Тем временем двусторонние переговоры между ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" и "Газпромом" продолжатся в Вене. Об этом в своем Facebook написал директор предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Стороны должны согласовать параметры нового соглашения о транзите газа через Украину, о чем Москва и Киев при содействии Европейского Союза договорились накануне в Минске.

По словам Алексея Оржеля, достигнута предварительная договоренность о том, что новое соглашение о транзите будет рассчитано на пять лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет. "Минимально гарантированные объемы для транзита - это 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров газа в последующие четыре года", - заявил министр. При этом, добавил Оржель, тариф на транзит российского газа будет увеличен. Конкретная сумма будет рассчитана регулятором на основании европейских методологий определения тарифа, исходя из объемов транспортировки.

При этом украинская сторона поддерживает озвученный Еврокомиссией еще на сентябрьских консультациях по новому соглашению принцип "качай или плати". По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае недопоставок "Газпром" обязан оплачивать оговоренный объем стране-транзитеру.

Поставки в Украину исключили из газовых договоренностей

Алексей Оржель также рассказал журналистам, что вопрос прямых поставок газа "Газпромом" "Нафтогазу Украины" был исключен из пакетных газовых договоренностей, достигнутых Украиной, Россией и Еврокомиссией в Берлине и Минске.

"В рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли, прямой поставки нет. Вы увидите в протоколе, что если они и будут потенциально осуществляться, то только на базе цены европейского хаба", - сказал он на брифинге в Киеве.