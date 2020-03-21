Москва считает инсинуациями заявления Вашингтона о дестабилизирующих действиях России

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что администрация президента США рассматривает возможность введения новых санкций против России за выход России из сделки с ОПЕК, который спровоцировал торговую войну с Саудовской Аравией и обвал цен на нефть. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом русофобов.

”Что касается утверждений о "российском энергетическом оружии", то рассуждения на эту тему мы слышим не в первый раз. Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе гарцевать и в дальнейшем… Американцы неприкрыто стремятся подложить мину под "Северный поток-2", теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано прежде всего с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции”,- приводятся на сайте российского МИДа слова господина Рябкова в ответ на .

Он добавил, что в Вашингтоне ”заметна определенная нервозность”, которая ”по-человечески понятна”, однако сейчас ”правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном сведении политических счетов”.

Сейчас Госдепартамент США информацию о возможном введении санкций в отношении России не комментирует.