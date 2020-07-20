Москва подтвердила захват российских моряков пиратами

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся в сообщении, в нападении участвовали восемь вооруженных пиратов, они пока не выдвигали требований. Она добавила, что 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин).

Отмечается, что посольства России в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца «Alison Management Corp».

Как сообщалось ранее, в Гвинейском заливе в 388 км от побережья западно-африканского государства Бенин пираты напали на российско-украинское судно — 13 членов экипажа, в том числе девять россиян, были взяты в плен.