20.07.2020, 21:19

Москва подтвердила захват российских моряков пиратами

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Москва подтвердила захват российских моряков пиратами
pixabay.com

МИД России подтвердил информацию о захвате в плен 13 членов экипажа судна ”Curacao Trader”, в числе которых находятся семь россиян. Соответствующее сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся в сообщении, в нападении участвовали восемь вооруженных пиратов, они пока не выдвигали требований. Она добавила, что 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин).

Отмечается, что посольства России в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца «Alison Management Corp».

Как сообщалось ранее, в Гвинейском заливе в 388 км от побережья западно-африканского государства Бенин пираты напали на российско-украинское судно — 13 членов экипажа, в том числе девять россиян, были взяты в плен.

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