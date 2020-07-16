Москва готовит ответ на ограничение вещания RT в странах Балтии

"Сейчас мы — я имею в виду министерство иностранных дел России — изучаем соответствующие обращения и делаем это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер", — сказала Захарова на брифинге.

На прошлой неделе литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, он вступит в силу в четверг.

До этого вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.

На прошлой неделе сообщалось, что вопрос ограничения вещания RT в Эстонии изучается соответствующими ведомствами.