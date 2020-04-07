Московского врача-нейрохирурга после жалобы на нехватку средств защиты вызвали в прокуратуру

В документе прокуратуры на имя главного врача медучреждения говорится, что "необходимо обеспечить явку Шурхая для дачи объяснений по факту проводимой проверки". Шурхай должен явиться к 16 часам в здание Тверской межрайонной прокуратуры.

24 марта издание "Настоящее время" опубликовало материал, в котором Шурхай рассказал журналистам, что работает в научно-консультативном отделении Центра нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве и часто принимает пожилых пациентов.

По словам медика, в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух, хотя по распоряжению главного санитарного врача Москвы столичные больницы должны быть обеспечены как лампами, так и другими средствами защиты. Кроме того, сотрудникам отделения предложили измерять себе температуру ртутным градусником - единственным на отделение из 40 человек.

Врач попытался решить этот вопрос с руководством, но в рабочем чате заведующий отделения попросил "не нагнетать" обстановку. Ничего не добившись, врач написал в надзорные органы. 25 марта главный врач Центра обратился к Шурхаю с просьбой "дать письменное пояснение" по поводу публикации в СМИ. Медику также намекали на увольнение за "вынос сора из избы" и упрекали в том, что он сразу обратился в СМИ. Сам он заявил, что не боится давления руководства или возможного увольнения.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!