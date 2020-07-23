Московский суд назвал новых виновных в авиакатастрофе, где погиб глава Total

На скамье подсудимых — руководитель полетов Внуково Роман Дунаев и авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Вину в катастрофе они отрицают.

"Дунаев, Круглов, Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц", — объявила судья Екатерина Гришина.

Ожидается, что сегодня суд огласит и резолютивную часть решения, где будет названо наказание.

Прокурор просил приговорить Дунаева к шести годам и двум месяцам колонии, Круглова — к шести годам, Архипову — к пяти годам десяти месяцам. Дело слушалось с октября 2018 года, потребовалось почти 80 судебных заседаний.

Обвинение считает, что Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на летном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет.

Дунаев в свою очередь не проследил за работой диспетчеров и, как считает суд, проявил бездействие. При этом работники аэропорта имели доступ к локатору, на котором отображалось, что на взлетной полосе есть снегоуборочная машина.

Таким образом, считает обвинение, подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, что в итоге обернулось трагедией.

Диспетчер-стажер изначально тоже проходила по делу, но в конце концов обвинения с нее сняли.

В июле 2017 года этот же суд вынес приговор непосредственному виновнику катастрофы, водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко. Его осудили на четыре года, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — на три с половиной. Однако по амнистии в честь 70-летия Победы обоих освободили.

Легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet разбился в аэропорту Внуково в ночь на 21 октября 2014 года. При взлете он столкнулся со снегоуборочной машиной. На борту были четыре человека — глава Total и три члена экипажа. Все они погибли.