Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

В июне 2019 года Мосгорсуд подтвердил приговор суда первой инстанции, осудившего Мамаева, Кокориных и Протасовицкого. Но в мае 2020 года Второй кассационной суд общей юрисдикции направил приговор на новое апелляционное рассмотрение ”ввиду существенных нарушений закона”.

Павел Мамаев и братья Александр и Кирилл Кокорины освободились условно-досрочно 17 сентября 2019 года, проведя в СИЗО и колонии 11 месяцев. Протасовицкому отказали в условно-досрочном освобождении, он вышел на свободу 8 ноября 2019 года.