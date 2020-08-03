Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому по делу о двух драках в Москве. Дело отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, пишет Meduza.
В июне 2019 года Мосгорсуд подтвердил приговор суда первой инстанции, осудившего Мамаева, Кокориных и Протасовицкого. Но в мае 2020 года Второй кассационной суд общей юрисдикции направил приговор на новое апелляционное рассмотрение ”ввиду существенных нарушений закона”.
Павел Мамаев и братья Александр и Кирилл Кокорины освободились условно-досрочно 17 сентября 2019 года, проведя в СИЗО и колонии 11 месяцев. Протасовицкому отказали в условно-досрочном освобождении, он вышел на свободу 8 ноября 2019 года.
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