Мосгоризбирком озвучил результаты выборов после обработки 99% протоколов

Самовыдвиженцы получают 26 мест в Мосгордуме по итогам обработки 99,47% протоколов, сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на Мосгоризбирком.

Представители КПРФ получают 13 мест, у ”Справедливой России” и ”Яблока” по три места. Явка составила 21,04%.

Так, в гордуму избрались девять действующих депутатов из фракции ”Единая Россия”, шедших на выборы самовыдвиженцами. От КПРФ в столичный парламент попали, в частности, действующий вице-спикер гордумы Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), и Елена Янчук (№ 18). От ”Яблока” избрались Евгений Бунимович (округ № 6), Максим Круглов (округ № 14) и Сергей Митрохин (округ № 43).

В своих округах победили представители ”Справедливой России” Александр Соловьев (округ № 3), Михаил Тимонов (округ № 16) и Магомет Яндиев (округ № 45).

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября, в единый день голосования.