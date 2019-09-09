09.09.2019, 09:10

Мосгоризбирком озвучил результаты выборов после обработки 99% протоколов

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РБК
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Мосгоризбирком озвучил результаты выборов после обработки 99% протоколов
Foto: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Из 45 мест в Мосгордуме 26 получают самовыдвиженцы. Средняя явка составила 21,04%.

Самовыдвиженцы получают 26 мест в Мосгордуме по итогам обработки 99,47% протоколов, сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на Мосгоризбирком.

Представители КПРФ получают 13 мест, у ”Справедливой России” и ”Яблока” по три места. Явка составила 21,04%.

Так, в гордуму избрались девять действующих депутатов из фракции ”Единая Россия”, шедших на выборы самовыдвиженцами. От КПРФ в столичный парламент попали, в частности, действующий вице-спикер гордумы Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), и Елена Янчук (№ 18). От ”Яблока” избрались Евгений Бунимович (округ № 6), Максим Круглов (округ № 14) и Сергей Митрохин (округ № 43).

В своих округах победили представители ”Справедливой России” Александр Соловьев (округ № 3), Михаил Тимонов (округ № 16) и Магомет Яндиев (округ № 45).

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября, в единый день голосования.

Сторонники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незадолго до выборов в рамках стратегии ”Умное голосование” в 33 из 45 округов предлагали поддержать коммунистов, а также представителей ”Справедливой России” и ”Яблока”. Основатель последнего Григорий Явлинский в ночь на 9 сентября заявил ”Интерфаксу”, что благодарен за поддержку, однако к системе ”Умного голосования” Навального относится негативно.

Кампания по выборам в столичную думу сопровождалась протестными акциями после отказа в регистрации кандидатам от оппозиции из-за большого процента брака в собранных подписях. Некоторые из них, в том числе акции 27 и 3 августа, не были согласованы властями и сопровождалась задержаниями. Самой многочисленной стала согласованная акция на проспекте Сахарова 10 августа, которая, по оценкам активистов, собрала 60 тыс. человек (в полиции называли 20 тыс.).

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