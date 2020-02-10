Моряков из РФ обманом вербуют для ввоза нелегалов в ЕС: как работает схема

Именно через такого "случайного" знакомого о возможности заработка в Турции узнали два профессиональных моряка из Уссурийска — Алексей Маленков и его напарник Роман Смирнов. Свою историю Алексей, который сейчас находится в камере предварительного заключения на греческом острове Кос, рассказал DW по телефону.

Проживающий в Сочи рекрутер Александр, к которому Алексей и его напарник Роман обратились в начале октября 2019 года, заверил, что работа в Турции будет официальной, с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. Перелет в Турцию, проживание в отеле, а также обучение вождению яхты тоже оплачивал работодатель. Трудовой договор обещали оформить уже на месте.

Алексей Маленков отправился в турецкий город Бодрум. Там он провел около месяца в отеле Okyanus вместе с белгородцем Романом Беленко, который должен был стать его напарником на яхте под названием "Daniel Wilwinson". Турецкий капитан, представившийся Ахмедом, регулярно навещал россиян в отеле и оставлял для них там деньги на питание, около 150 лир (примерно 1500 рублей) на человека, рассказывает Алексей.

Он вспоминает, что после первых недель в отеле у него появились сомнения. Но бросить все и вернуться на родину он не решился: так как работодатель оплатил билеты в Турцию и проживание в отеле. Алексей считал, что "находится в долговой ситуации".

Корреспондент DW в Турции обратился в этот отель, чтобы выяснить, помнят ли там двух русских мужчин, которые прожили в отеле целый месяц в октябре 2019 года. Однако представитель отеля заявил, что там останавливаются только пожилые люди, "отель больше напоминает дом престарелых", и двух россиян он не помнит. Другую информацию об отеле, в частности, о том, кто оплачивал проживание россиян там, получить не удалось. Не удалось связаться и с рекрутером Александром, мобильный номер которого не отвечает.

По словам Алексея Маленкова, он и его напарник опасались за собственные жизни и жизни своих близких. "Нам сказали, что мы должны отработать потраченные на нас деньги. Поскольку они (рекрутеры. — Ред.) оформляли наши билеты в Турцию, у них имелись наши паспортные данные и адреса", — говорит Алексей.