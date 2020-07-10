Многодетный отец из Эстонии переносил наркотики через границу. В России его посадили на 10 лет(50)
Российский суд вынес приговор обвиняемому в транспортировке запрещенных веществ через таможню в Кингисеппском районе Ленобласти. У мужчины из Эстонии было обнаружено почти 100 граммов синтетических наркотиков, передает 47news.
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