Многодетный отец из Эстонии переносил наркотики через границу. В России его посадили на 10 лет(71)
Российский суд вынес приговор обвиняемому в транспортировке запрещенных веществ через таможню в Кингисеппском районе Ленобласти. У мужчины из Эстонии было обнаружено почти 100 граммов синтетических наркотиков, передает 47news.
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