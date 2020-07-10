Многодетный отец из Эстонии переносил наркотики через границу. В России его посадили на 10 лет

Как сообщила пресс-служба судов Ленобласти 10 июля, Кингисеппский городской суд вынес приговор 24-летнему многодетному отцу из Эстонии. Обвинение ему было предъявлено по статьям о контрабанде и хранении крупной партии наркотиков.

В марте молодой человек попался таможенникам с 82,9 граммами синтетического психостимулятора. По версии следствия, запрещенное он приобрел в Ивангороде. Одну часть партии положил в рюкзак, другую спрятал в ягодицах.

Курьер признал вину и сотрудничал со следствием. Учитывая это обстоятельство, суд назначил иностранцу 10,5 лет колонии строгого режима.