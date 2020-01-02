"Мне Путин напомнил одновременно шпану и мента". Артемий Троицкий — о 20-летнем правлении президента России

"Скажу честно: мне Путин Владимир не понравился сразу, с первого взгляда на телеэкран, где я его зафиксировал где-то летом 1999 года. Его внешность, его рыбий взгляд, его суетливый body language. Он напомнил мне одновременно два несимпатичных социальных типажа, с которыми мне приходилось активно конфликтовать в юности — с одной стороны, шпану; с другой стороны — мента. С первыми я дрался, даже нос сломал, вторых — старался избегать, и не всегда удачно…", — пишет Троицкий.

31 декабря 1999 года президент России Борис Ельцин заявил о том, что досрочно покидает свой пост и передает полномочия занявшему в августе того же года пост премьер-министра Владимиру Путину.

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