16.06.2020, 19:45

Минздрав России сообщил, когда в стране могут снять все коронавирусные ограничения


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Минздрав России сообщил, когда в стране могут снять все коронавирусные ограничения
pixabay.com

Снятие в России всех ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса, возможно к февралю, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять (ситуацией - ИФ)", - сказал Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале во вторник.

Он также назвал важным условием "наличие популяционного иммунитета, что гарантирует прерывание цепочки, это 35-50-60%" будет переболевших.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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