Минздрав РФ сообщил о переговорах с Германией по поводу производства российских вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности сотрудничать в производстве российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на сайте российского Минздрава, передает "Медуза".

”Согласно достигнутой договоренности в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин”, — сказано в сообщении.

Обсуждались ли какие-то конкретные вакцины, Минздрав РФ не уточнил.