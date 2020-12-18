18.12.2020, 19:45
Минздрав РФ сообщил о переговорах с Германией по поводу производства российских вакцин от коронавируса(1)
Германия и Россия могут сотрудничать по вопросам вакцины от коронавируса.
Германия и Россия могут сотрудничать по вопросам вакцины от коронавируса.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности сотрудничать в производстве российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на сайте российского Минздрава, передает "Медуза".
”Согласно достигнутой договоренности в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин”, — сказано в сообщении.
Обсуждались ли какие-то конкретные вакцины, Минздрав РФ не уточнил.
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