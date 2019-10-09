Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

Обоснований такого решения ведомство пока не представило.

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью.

В 2012 году в России приняли поправки в закон о некоммерческих организациях, которые ввели статус ”иностранного агента”. Таким агентом Минюст признает организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью.

Сейчас в реестре иностранных агентов перечислена 71 организация (ФБК в списке пока нет).

Во время массовых протестов в Москве летом 2019 года СК объявил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, они вносили на счета фонда средства, которые ”заведомо для них были приобретены преступным путем”.