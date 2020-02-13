Минским соглашениям по Донбассу пять лет: ждать ли Минска-3?

2019 год принес подвижки на трех уровнях. Был реализован поэтапный отвод войск в трех оговоренных населенных пунктах в Донбассе, а также обмен пленными и удерживаемыми лицами. В сентябре — Украиной с Россией, а в декабре Киевом — с "народными республиками" в Донецке и Луганске. Между этими двумя датами новые власти Украины отошли от жесткого курса Порошенко и письменно согласились с так называемой "формулой Штайнмайера".

Предложение являвшегося тогда, в 2015 году, министром иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и последовательность между выборами на сепаратистских территориях и получением особого статуса.

Суть формулы заключается в том, что Донбасс должен временно получить особый статус на момент проведения там местных выборов, а на постоянной основе — после того, как результаты выборов признает ОБСЕ. Под ее контролем должно пройти и само голосование. Этот шаг Киева вызвал в Украине волну уличных протестов, поскольку некоторые посчитали согласие с "формулой Штайнмайера" "капитуляцией" перед Россией.

Саммит в "нормандском формате" в Париже в начале декабря 2019 года стал пока кульминацией попыток оживить Минск-2 после долгой паузы. На переговорах во французской столице лидеры Германии, Франции, России и Украины подтвердили приверженность минским соглашениям. Были также согласованы новые цели и сроки, в том числе — прекращение огня и обмен до конца года осужденными и удерживаемыми лицами. Обмен состоялся, но стрелять в Донбассе не перестали. Таким образом, первоочередной вопрос — всеобъемлющее и длительное прекращение огня — остается открытым.

Почему Минск-3 маловероятен

Новое соглашение, своего рода Минск-3, пока не просматривается. Россия не демонстрирует заинтересованности во внесении изменений в Минск-2, версии которых то и дело озвучивает Украина. Так, президент Зеленский хотел бы сначала вернуть контроль над почти 400-километровым открытым участком границы с Россией, прежде чем соглашаться на проведение выборов в "ДНР" и "ЛНР" предположительно осенью 2020 года.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" 11 февраля украинский президент продемонстрировал сдержанный оптимизм. "Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом подумать", — сказал Зеленский.