Министр: в случае нанесения вреда здоровью, можно будет получить компенсацию, не сталкиваясь с больницей или врачом

”Никому не должен быть причинен ущерб в сфере здравоохранения. Тем не менее, тысячи пациентов в мире получают ущерб, который можно было избежать. Сегодня в Эстонии каждое медицинское учреждение несет ответственность за безопасность пациентов, поэтому этот уровень очень разный. В интересах пациентов правила должны быть заметно яснее, и чтобы каждый, кто идет в какое-либо медицинское учреждение, мог быть уверен, что ему не будет причинен ущерб. Если же здоровью человека будет причинен ущерб, то он сможет получить справедливую компенсацию, не сталкиваясь с больницей или врачом”, — сказала представитель Эстонской палаты людей с особыми потребностями Кристи Реканд.

Кристи Реканд подчеркнула, что безопасное здравоохранение начинается с хорошего общения и что всегда есть две стороны. ”Я призываю всех пациентов принимать активное участие в процессе лечения, всегда предоставлять точную информацию о своем здоровье и задавать больше вопросов о процедурах, лекарствах и обо всем, что кажется неясным”, — добавила Кристи Реканд.

По словам члена инициативной группы по безопасности пациентов министерства социальных дел, руководителя по качеству лечения и анестезиолога Восточно-Таллиннской центральной больницы, доктора Владислава Федосова, распознавание, анализ и изучение ошибок — это верный путь к повышению безопасности здравоохранения. ”Это требует регистрации и анализа инцидентов, связанных с безопасностью пациентов, которые начались по ошибке. Основными препятствиями для регистрации и анализа инцидентов, связанных с безопасностью пациентов являются боязнь медицинских работников критики со стороны коллег или возможное наказание. Только создание открытой для обсуждения с коллегами и обучения на ошибках на всех уровнях здравоохранения культуры, включая общество в целом, может быть ключом к успеху”, — сказал доктор Владислав Федосов.

Медицинское отделение Тартуского университета поставило целью развивать тему страхования пациентов как в научной деятельности, так и в обучении. Терминология по безопасности пациентов вводится в Эстонии уже три года, а безопасность пациентов была введена в магистерскую программу подготовки медсестер, и с этого года обучение врачей по уходу за больными проводится для врачей, медсестер и других специалистов, работающих в системе здравоохранения.

По словам старшего научного сотрудника по внутренним болезням Тартуского университета Каи Пыллусте, при рассмотрении инцидентов, связанных с безопасностью пациентов необходима доказательная база. ”Мы только начали проект международного сотрудничества в Тартуском университете, чтобы разработать современный исследовательский центр по безопасности пациентов. Исследования помогут выяснить масштабы и характер проблемы, а результаты исследований помогут обеспечить обоснованные решения для решения вопросов безопасности пациентов. В то же время пациенты — важные партнеры, чьи отзывы и опыт помогают нам развивать новое направление”, — сказала Кая Пыллусте.

Сегодня, 17 сентября, впервые по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день безопасности пациента. Цель дня — повысить осведомленность об ошибках в здравоохранении и возможных ошибках в лечении для того, чтобы сделать здравоохранение более безопасным для пациентов.