Министр обороны РФ заявил о деградации отношений России и НАТО

"Всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Так глава российского военного ведомства ответил на вопрос о том, почему отношения России и НАТО оказались на грани разрыва.

"Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе. Мы имели там представителя, — отметил Шойгу. — (Сегодня) наши партнеры, наряду, естественно, с Соединенными Штатами, выходят всё из большего количества соглашений. И пространство безопасности становится всё уже и уже".

Как заявил министр, Россия открыта к сотрудничеству с НАТО, но предложения Москвы по сотрудничеству, включая антитеррор в Сирии, не получают нужной ответной реакции Североатлантического альянса.

"Мы говорили о том, — подчеркнул он, — что вместе у нас это получится эффективнее, быстрее. Но всё, до чего мы договорились, это не допустить каких-то инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции".