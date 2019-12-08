Министр обороны РФ заявил о деградации отношений России и НАТО

Отношения России с НАТО ухудшаются, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.
Так глава российского военного ведомства ответил на вопрос о том, почему отношения России и НАТО оказались на грани разрыва.
"Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе. Мы имели там представителя, — отметил Шойгу. — (Сегодня) наши партнеры, наряду, естественно, с Соединенными Штатами, выходят всё из большего количества соглашений. И пространство безопасности становится всё уже и уже".
Как заявил министр, Россия открыта к сотрудничеству с НАТО, но предложения Москвы по сотрудничеству, включая антитеррор в Сирии, не получают нужной ответной реакции Североатлантического альянса.
"Мы говорили о том, — подчеркнул он, — что вместе у нас это получится эффективнее, быстрее. Но всё, до чего мы договорились, это не допустить каких-то инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции".
В минувший вторник президент РФ Владимир Путин отметил, что Североатлантический альянс действовал в отношении России "некорректно", имея в виду предложенное ему партнерское взаимодействие, которые было отвергнуто. Вместе с тем Путин подтвердил, что Россия по-прежнему готова сотрудничать с НАТО и заявил, что рассчитывает на возобладание интересов общей безопасности в диалоге с альянсом.
На этой неделе (3-4 декабря) в Лондоне прошел саммит лидеров стран-членов НАТО, посвященный 70-летию образования альянса.
В его преддверии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что союзники по альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу.
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