Министр обороны РФ обсудил гуманитарную помощь с президентом Сирии

Сообщается, что по поручению президента России Владимира Путина, Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, где встретился с президентом Сирии.

"Затрагивались темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики", — говорится в сообщении.

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