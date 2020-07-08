Министр обороны Германии ответила критикам "Северного потока - 2" по пунктам

По ее словам, критики газопровода ссылаются на три основных пункта:

—"повышение зависимости" от российского газа;

—"легитимные интересы" в области безопасности Украины, Польши и некоторых других государств при реализации проекта.

—использование Россией доходов от поставок на оборону;

Отвечая на первую претензию, Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что в Европе происходит диверсификация энергопоставок, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Говоря о втором пункте, глава Минобороны отметила, что Берлин учитывает интересы восточноевропейских стран в "текущих переговорах" о реализации проекта.

Комментируя аргумент, что доходы России от поставок газа направляются в том числе на оборону, министр заявила, что "дело тут не только в "Северном потоке — 2".

"Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями", — добавила Крамп-Карренбауэр.