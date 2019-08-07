Министр Март Хельме пропустил три заседания правительства подряд. Теперь он взял отпуск и пропустит еще два

Примечательно, что завтра правительству исполняется 100 дней. Согласно последнему сообщению Министерства внутренних дел, министр Хельме должен был непременно принять участие в завтрашнем заседании правительства и совещании кабмина.
На прошлой неделе мы писали, что председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме три недели подряд отсутствовал на заседаниях правительства. Последний раз он участвовал в заседании 11 июля. 18 июля министр отсутствовал, так как находился в командировке в Хельсинки. На следующих заседаниях — 25 июля и 1 августа — его не было по неизвестным общественности причинам. Командировок у него в этот период не было, также он не брал выходных дней.
По данным Delfi, в последнее время Хельме и в министерстве появлялся лишь раз в неделю. Подписывал документы и уходил.
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