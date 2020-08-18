Министр энергетики РФ Новак заразился коронавирусом

"Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", — сказал премьер.

Как уточнил представитель Минэнерго, положительным оказался тест, проведенный на Камчатке, после чего министр вернулся в Москву, где еще два теста подтвердили наличие коронавируса. Министр чувствует себя хорошо и в среду будет участвовать в заседании министерского комитета ОПЕК+ по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

В Благовещенске еще у нескольких сотрудников СМИ тесты дали положительный результат. Их также изолировали и отправили в столицу.

13 августа стало известно, что COVID-19 подтвердился у вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной: о его заражении стало известно 30 апреля, 19 мая он вернулся к очной работе. Также в правительстве COVID-19 перенесли в том числе главы Минстроя Владимир Якушев, Минкультуры — Ольга Любимова, Минобрнауки — Валерий Фальков.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!