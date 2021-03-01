Михаил Горбачев: надо сообща одолеть пандемию, без политики и интриг

— Вы верите, что можно выйти из той ситуации, которая сейчас сложилась в мире?
— Надо верить. И действовать. Во-первых, всем миром взяться за ядерную проблему. Я обратил внимание, что Россия предложила всем ядерным державам подтвердить формулу: ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Я полностью за, тем более что мы с Рональдом Рейганом это заявили совместно на нашей самой первой встрече в 1985 году. И в итоге начался процесс ядерного разоружения, хотя нелегко дело шло.
— А в других областях возможно сотрудничество?
— Да, я уверен, возможно. Во многих областях. Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее. Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало.
— Вы поддерживаете отношения с политическими лидерами — из России и других стран?
— У них сейчас дел по горло, у всех. Но СМИ доносят до них мое мнение. Сейчас в связи с юбилеем я уже начал получать поздравления. И от лидеров, и от простых людей. Мы их обязательно опубликуем.
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