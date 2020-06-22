МИД Украины заявил, что страна продолжит сокращать договорные отношения с Россией

”До (российско-украинской — ред.) войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться”, — сказал дипломат.

В этом контексте он отметил, что Украина не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить нашим гражданам.

”Мы не расторгли дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя”, — отметил замминистра.

Боднарь сообщил, что сейчас действующими являются функциональные договоры — частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя.

”Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины”, — пояснил он.

По словам Боднаря, мы будем учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров, чтобы потом не было двоякой трактовки силы определенных документов.

”Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории”, — акцентировал заместитель министра.