МИД России обвинил страны Балтии в нарушении прав российских журналистов

"Тревогу вызывают многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном ко Дню российской печати на Facebook.

В частности, напомнили в МИД, в 2019 году литовские парламентарии призвали заблокировать доступ к сайту Sputnik.Литва, а главного редактора информагентства Марата Касема задержали и выдворили из страны на пять лет.

Не менее тяжелая ситуация сложилась в Латвии: власти республики прекратили ретрансляцию семи каналов группы RT, закрыли Первый балтийский канал. Служба государственной безопасности в декабре прошлого года задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik.Латвия и Baltnews.

Кроме того, обоснованную и серьезную обеспокоенность вызывает вопрос безопасности работников СМИ на Украине, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации", — заявили в МИД, напомнив, что до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других.

"Представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, которое происходит с фактической подачи официального Киева, давно вставшего на путь репрессий в отношении СМИ, журналистов и подавления инакомыслия", — подчеркивается в сообщении.

С 1 января 2020 года прекратили работу сотрудники Sputnik.Эстония: они получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они не разорвут трудовые отношения с головной организацией.

Таллинн обосновывал свои действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

Недавно обвинения по той же статье о нарушении режима санкций Евросоюза (наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения) предъявили русскоязычным латвийским журналистам, в том числе работающим внештатными авторами порталов Baltnews и Sputnik Латвия, которые связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". У них провели обыски и взяли подписку о невыезде.