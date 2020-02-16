МИД России назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как заявил Грушко, в первую очередь Европейскому союзу следует проявить больше конкретики в выстраивании взаимодействия с российской стороной. Дипломат раскритиковал пять принципов ЕС в отношении Москвы, которые организация утвердила в 2016 году.

Министры иностранных дел государств — членов ЕС обозначили, что характер диалога с Россией может измениться после выполнения минских договоренностей, улучшения отношений со странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии, укрепления устойчивости Евросоюза, восстановления сотрудничества с Москвой по внешнеполитическим вопросам, а также развития "контактов между людьми и обмена".

"Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России", — сказал он.

Во-вторых, НАТО должно отказаться от попыток втянуть Москву в систему безопасности времен холодной войны, а также перестать фокусироваться на политике сдерживания, подчеркнул Грушко. Он заметил, что альянс отказался от проектов, которые способствовали улучшению безопасности "не только государств — членов совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах".

По мнению замглавы МИД, наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в восточной Европе — бессмысленное расходование средств. Он пояснил, что реальных рисков в этом регионе не существует, а угрозы безопасности "находятся на южной периферии".

"И вот вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками, продолжается эта мини-холодная война", — заявил дипломат.